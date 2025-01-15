Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
В среду, 15 января, Верховная Рада Украины одобрила продолжение действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на народного депутата Украины от фракции "Голос" Ярослава Железняка.
Общая мобилизация и военное положение продлены еще на 90 дней – с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Это произошло уже в четырнадцатый раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Законопроект о военном положении №12404 поддержали 315 нардепов, а проект закона №12405 о мобилизации – 310.
Напомним, представители Нацполиции имеют право проводить мероприятия оповещения без участия сотрудников ТЦК, впрочем, мобилизовать граждан они не могут.
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