Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для "ограниченно пригодных"

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Сегодня, 12 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в целом продление срока прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных" до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующее решение было поддержано 313 нардепами.

"Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны до 5 июня 2025 года (ранее был установлен срок до 04 февраля 2025 года)", – говорится в сообщении.

Напомним, о продлении срока повторного прохождения ВВК ранее заявляла заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук. Также были названы некоторые изменения к законодательству.

Кроме того, сообщалось, что в Министерстве обороны хотят "отвязать" необходимость приходить именно в тот ТЦК, где человек стоит на учете.