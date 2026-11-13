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13 ноября 2026, 13:13

Не поделили девушку: в Киеве несовершеннолетний порезал 13-летнего подростка

13 ноября 2026, 13:13
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Фото: Национальная полиция
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В Подольском районе Киева несовершеннолетний подросток из-за конфликта с девушкой нанес ножевые ранения 13-летнему знакомому

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на лестничной клетке в подъезде жилого дома.

По данным правоохранителей, между двумя ребятами долгое время возникали ссоры из-за девушки. В тот день подозреваемый пришел в дом своего "соперника" и во время разговора дважды ударил его ножом – в шею и правое плечо.

На крики ребенка вышел сосед, увидевший окровавленного подростка и немедленно вызвал скорую помощь.

По выводам судебно-медицинской экспертизы, парень получил тяжелые телесные повреждения, в том числе резаную рану с повреждением плечевой артерии. Сейчас 13-летний потерпевший находится в больнице, где продолжает лечение.

Следователи совместно с ювенальными полицейскими оперативно разыскали и задержали нападающего. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве двое 16-летних подростков жестоко избили 51-летнего мужчину из-за того, что он сделал им замечания по распитию алкоголя. Несовершеннолетним грозит до 10 лет тюрьмы.

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