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13 ноября 2026, 13:57

На Ровенщине депутат-военный получил $6 тысяч за "решение вопроса" с СОЧ

13 ноября 2026, 13:57
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Фото: Прокуратура Украины
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В Ровенской области задержали 45-летнего подполковника, который является депутатом местного совета. Его подозревают в получении 6 тысяч долларов за влияние на должностных лиц другой воинской части

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, военный пообещал за деньги договориться с должностными лицами другой воинской части, чтобы помочь солдату вернуться на службу после самовольного ухода из воинской части, а также создать условия для его освобождения от уголовной ответственности.

Сначала подозреваемый требовал за свои услуги 10 тысяч долларов, однако со временем согласился на 6 тысяч.

23 октября 2026 года солдат при его содействии получил рекомендательное письмо и вернулся на военную службу. А уже 28 октября, после получения оговоренной суммы, подполковника задержали.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Суд избрал ему меру пресечения, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СОЧ. Свою "помощь" он оценил в 28 тысяч долларов.

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