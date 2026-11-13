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13 ноября 2026, 13:55

В Киеве задержали мужчину, грабившего женщин

13 ноября 2026, 13:55
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Фото: Нацполиция
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В Киеве задержали 40-летнего мужчину. Он раньше уже имел проблемы с законом, и теперь грабил женщин

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во дворе жилого дома в Днепровском районе мужчина подбежал к 21-летней девушке и сорвал с плеча сумку, в которой были фотоаппарат, наушники, мобильный телефон и наличные. Общая сумма украденного превышает 125 тысяч гривен.

Через несколько дней он снова совершил кражу. На остановке общественного транспорта он вырвал из рук 33-летней прохожей сумку с зарядным устройством, наушниками, банковской картой и 2000 гривен.

Теперь он может провести за решеткой семь лет.

Напомним, что в Днепре задержан мужчина, ограбивший женщину. Это произошло после того, как он провожал ее домой.

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