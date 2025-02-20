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20 февраля 2025, 20:15

Глава оборонного комитета Рады заявил, что США остановили продажу оружия в Украине

20 февраля 2025, 20:15
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Фото: USTransCom
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Глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко утверждает, что США остановили продажу оружия Украине

Об этом он сказал в эфире ток-шоу журналистки Наталии Мосейчук, передает RegioNews.

По его словам, военные компании, которые должны были передать вооружение по контрактам, вынуждены ждать из-за отсутствия разрешения от США. Это касается, в частности, европейских компаний.

"По моей информации, то вооружение, которое шло на продажу, остановилось. Даже те фирмы, которые готовы были завтра все передавать, сейчас ждут, потому что нет решения. Все ждут, когда будет решение, и хотя за деньги сюда будет дальше вооружения поступать", - сказал он.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.

Известно, что Кит Келлог прибыл в Киев с визитом 19 февраля. Он встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

США оружие помощь ВСУ Костенко Роман
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