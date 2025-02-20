В ООН дали комментарий о легитимности Зеленского

фото: Офис Президента Украины

Заявление Дональда Трампа, что президент Украины является "диктатором", вызвало реакцию в ООН. В Организации отметили легитимность Владимира Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Deutsche Welle.

Организация Объединенных Наций (ООН) не считает президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным главой государства.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш Стефан Дюжаррик после соответствующих заявлений президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", - сказал он журналистам.

Как известно, президент США Дональд Трамп в сообщении в своей соцсети Truth Social назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Также он заявил, что Зеленский думает только о деньгах и не хотел договариваться с Путином.

Напомним, в партии Порошенко призвали Зеленского не баллотироваться на предстоящих выборах после критики Трампа.