19:24  19 февраля
Не понимаем логики: Франция вступилась за Зеленского и Украину после заявлений Трампа
18:43  19 февраля
Польша выгоняет из страны мужчин-украинцев: что известно
19:12  19 февраля
Требовала 4500 долларов за увольнение со службы: в Одессе задержали врача частной клиники
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2025, 00:57

Это отвратительное предательство страны, которая умирала за свободу - сенатор Блюменталь о скандальных заявлениях Трампа об Украине и Зеленском

20 февраля 2025, 00:57
Читайте також українською мовою
Фото: CNN
Читайте також
українською мовою

Сенатор США Ричард Блюменталь подверг жесткой критике заявления Трампа об Украине. По его мнению, заявления американского лидера сродни капитуляции перед Путиным.

Об этом сенатор сказал в комментарии для Fox News, передает RegioNews.

По мнению сенатора Ричарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучивает лживую информацию об Украине. Сенатор подчеркнул, что это выглядит как капитуляция перед российским диктатором Путиным.

"Это не только противоречит фактам и правде, но и крайне отвратительно. Это отвратительная измена страны, истекавшая кровью, боролась и умирала за свободу", - подчеркнул Блюменталь.

Он также добавил, что Украина в поле боя отстаивает не только свою, но и американскую свободу

Следует отметить, что европейские лидеры после заявления Трампа о том, что "Зеленский является диктатором без выборов", тоже встали на сторону Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что заявление Трампа является опасным и неправильным.

В частности, высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский избран демократическим путем.

Дональд Трамп Украина США Владимир Зеленский
Украина готовится к переговорам с представителем Трампа - Зеленский
19 февраля 2025, 21:47
Макрон и Стамер едут в США после заявлений команды Трампа об Украине и Европе
19 февраля 2025, 20:57
Дипломатические угрозы: вице-президент США Венс предостерег Зеленского от "атак" на Трампа
19 февраля 2025, 19:54
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
На Днепропетровщине водителя судили по ДТП, в котором погиб ребенок
20 февраля 2025, 01:45
В Черкасской области в результате пожара погибли три человека
20 февраля 2025, 01:22
На Тернопольщине мужчину задавило собственное авто
20 февраля 2025, 00:42
ВСУ нанесли удар по батальону россиян в Запорожской области
20 февраля 2025, 00:12
В Хмельницкой области судили таксиста, который пьяный сбил женщину насмерть
19 февраля 2025, 23:52
Хотела получили финансовую помощь: аферисты украли у женщин более 80 тысяч
19 февраля 2025, 23:28
Таможенники обнаружили зубы мамонтов в посылке из Пирятина в США
19 февраля 2025, 23:24
В ЕС встали на сторону Зеленского после скандальных заявлений Трампа
19 февраля 2025, 22:57
Ограбил человека с инвалидностью: на Волыни вынесли приговор грабителя
19 февраля 2025, 22:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Виктория Сюмар
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »