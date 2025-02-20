Фото: CNN

Сенатор США Ричард Блюменталь подверг жесткой критике заявления Трампа об Украине. По его мнению, заявления американского лидера сродни капитуляции перед Путиным.

Об этом сенатор сказал в комментарии для Fox News, передает RegioNews.

По мнению сенатора Ричарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучивает лживую информацию об Украине. Сенатор подчеркнул, что это выглядит как капитуляция перед российским диктатором Путиным.

"Это не только противоречит фактам и правде, но и крайне отвратительно. Это отвратительная измена страны, истекавшая кровью, боролась и умирала за свободу", - подчеркнул Блюменталь.

Он также добавил, что Украина в поле боя отстаивает не только свою, но и американскую свободу

Blumenthal: "Который мир не живет в? Это не только по отношению к фактам и truth, но крайне неуместный. Разумеется, между народом, который будет мешкать и мешкать и беспокоиться о freedom ... president's surrender is pathetic and weak." pic.twitter.com/bgHH6fzH17 — Aaron Rupar (@atrupar) 19 Feb. 2025

Следует отметить, что европейские лидеры после заявления Трампа о том, что "Зеленский является диктатором без выборов", тоже встали на сторону Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что заявление Трампа является опасным и неправильным.

В частности, высказался премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский избран демократическим путем.