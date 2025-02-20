Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны

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Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабной войны якобы ничего не сделал для ее завершения. Также Трамп считает, что украинский лидер должен сам организовать переговоры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию "Голоса Америки".

По его словам, США успешно договариваются о том, как положить конец войне в Украине.

"Не знаю, чего Зеленский хочет: чтобы деньги продолжали поступать? Он разозлился, что в Саудовскую Аравию его не пригласили... Но он за три года не организовал ни одной встречи, телефонного разговора", - сказал Трамп.

Президент США считает, что Владимир Зеленский отказывается организовать выборы, потому что у него невысокий рейтинг.

Также Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что за время его президентства Украина потеряла около 700 тысяч человек.

Напомним, Зеленский пообещал обнародовать рейтинг доверия украинцев к нему и лидерам других стран.