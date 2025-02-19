В Минздраве рассказали условия мобилизации разбронированных медиков
Разбронированных медиков будут призывать в армию по контракту на один год и проходить службу только на медицинских должностях
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает RegioNews.
"Человек понимает, что он призывается, отслужит медиком один год. Здесь исключительно на медицинскую должность. Ее не могут перевести, только добровольное согласие, если он захочет быть стрелком", – сказал Ляшко.
Разбронирование медиков будет проводиться с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы не уменьшить предоставление медицинских услуг.
"Мы будем каждый месяц обновлять списки и будем смотреть, что происходит. Наша ключевая задача, чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы не хотели бы, чтобы кардиохирурги и таракальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где будут оперировать".
Как отметил чиновник, частные медицинские учреждения работают по другой модели.
"Если они хотят больше 50%, то они должны подать должное обоснование. И тогда в каждом конкретном случае мы рассматривается комиссионно, стоит ли им давать больший процент бронирования свыше 50%, которые указаны нормативами", - пояснил Ляшко.
Напомним, Министерство здравоохранения вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ согласовывают механизм разбронирования медиков для нужд ВСУ.
Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации для лиц с инвалидностью и еще обучающихся.
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