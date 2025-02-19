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19 февраля 2025, 15:21

В Минздраве рассказали условия мобилизации разбронированных медиков

19 февраля 2025, 15:21
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иллюстративное фото из открытых источников
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Разбронированных медиков будут призывать в армию по контракту на один год и проходить службу только на медицинских должностях

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Человек понимает, что он призывается, отслужит медиком один год. Здесь исключительно на медицинскую должность. Ее не могут перевести, только добровольное согласие, если он захочет быть стрелком", – сказал Ляшко.

Разбронирование медиков будет проводиться с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы не уменьшить предоставление медицинских услуг.

"Мы будем каждый месяц обновлять списки и будем смотреть, что происходит. Наша ключевая задача, чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы не хотели бы, чтобы кардиохирурги и таракальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где будут оперировать".

Как отметил чиновник, частные медицинские учреждения работают по другой модели.

"Если они хотят больше 50%, то они должны подать должное обоснование. И тогда в каждом конкретном случае мы рассматривается комиссионно, стоит ли им давать больший процент бронирования свыше 50%, которые указаны нормативами", - пояснил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ согласовывают механизм разбронирования медиков для нужд ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации для лиц с инвалидностью и еще обучающихся.

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