В Ивано-Франковской области заведения переводят на дистанционное обучение: названа причина
На Прикарпатье заведения среднего и высшего образования из-за роста заболевания гриппом и ОРВИ переходят на дистанционное обучение
Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
"Учреждения общего, высшего образования Прикарпатья переходят на дистанционную форму обучения из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такое решение сегодня было одобрено на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
По ее словам, ограничительные меры продлятся с 19 февраля по 4 марта.
"Руководителям высших учебных заведений – учесть эпидемиологическую ситуацию в начале учебного процесса и при необходимости ввести дистанционную форму обучения", – добавила Онищук.
Напомним, в столичных школах могут ввести карантин. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.