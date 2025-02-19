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Стало известно, что премьер-министр Великобритании и президент Франции посетят США. В США уже подтвердили эту информацию

Об этом сообщает корреспондент Reuters, передает RegioNews.

Советник по национальной безопасности США Майк Волц сообщил, что на следующей неделе в Вашингтон прибудут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Также о переговорах о мирных соглашениях между РФ и Украиной Волц заявил следующее:

"Мы работаем со всеми сторонами, и следующим шагом будет создание технических групп, которые займутся более подробными моментами".

Следует отметить, что о планах визита Макрона с британским премьером в США стало известно после того, как президент Франции срочно созвал встречу лидеров Европы по Украине. Это произошло после того, как спецпредставитель США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что США не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны. Келлог тогда заявил, что Европа является "частью проблемы", потому что "Минск 2" с участием европейских лидеров был провалом.

Также президент Франции Эммануэль Макрон также говорил, что президент США Трамп может возобновить "полезный диалог" с диктатором Путиным.