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18 февраля 2025, 16:52

РФ хочет выборы в Украине, чтобы вместо Зеленского избрали марионетку Кремля: в СМИ рассказали, о чем говорили США и РФ в Саудовской Аравии

18 февраля 2025, 16:52
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Фото: Reuters
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В Fox News сообщили, что РФ на переговорах с США пыталась продвинуть идею выборов в Украине еще до подписания соглашения. Путин надеется на более "гибкого и уступчивого" президента, чем Владимир Зеленский

Об этом сообщила корреспондентка Fox News Джеки Гайнрих, передает RegioNews.

Журналистка со ссылкой на источники сообщила, что предлагается трехэтапный мирный план. В частности, он предусматривает прекращение огня, выборы в Украине и только затем – подписание окончательного соглашения. Однако подчеркивается, что тезис о выборах впоследствии был опровергнут. Однако отметили, что РФ продвигала этот пункт.

Кроме того, по словам другого собеседника журналистки, на переговорах "пытались продвинуть" пункт выборов, и это может быть частью предстоящих переговоров. Однако этого сейчас не будет. В то же время Белый дом ситуацию не комментировал.

При этом другие источники отметили, что Путин рассчитывает на то, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины, будет более "гибким и покладистым". Однако отметили, что Дональд Трамп готов принять любой результат выборов. Даже если это будет пророссийская марионетка. В то же время, по словам источников, и Путин, и Трамп считают шансы Владимира Зеленского переизбрать как низкие.

Следует напомнить, что 18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России. В РосСМИ писали о том, что там обсуждали "вопрос украинского урегулирования".

При этом президент Украины Владимир Зеленский накануне говорил о том, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. По его словам, мы не можем признавать какие-либо договоренности о нас без нас.

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