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Великобритания выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие виды вооружений

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили на заседании в формате "Рамштайн", передает RegioNews.

"Сегодня я объявил о выделении дополнительных 150 миллионов фунтов стерлингов на новую огневую мощность – танки, артиллерию, ракеты "воздух-воздух", а также новые контракты на ремонт важнейшей техники в Украине", – заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2024 года Украина получила от США лишь половину от обещанной за год помощи.