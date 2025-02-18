Ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды: Украина получила от Германии новый пакет военной помощи
В понедельник, 17 февраля, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины. Он включает в себя ракеты для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские установки Zuzana 2 и тысячи артснарядов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на обновленный список предоставленной военной помощи на сайте федерального правительства.
В списке:
- 56 неуязвимых для мин машин с защитой от засады MRAP;
- боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
- боеприпасы для БМП Marder;
- 41 тысяча боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
- ракеты IRIS-T SLM;
- ракеты IRIS-T SLS;
- 4 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2;
- 50 тысяч снарядов калибра 155-мм;
- 2 тысячи снарядов калибра 122-мм;
- 300 дронов типа HF-1;
- 51 разведывательный дрон VECTOR с запчастями;
- 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 14 разведывательных дронов HORNET;
- 2 танка для разминирования WISENT 1;
- 16 минных плугов;
- 8 автомобилей для охраны границы;
- 645 лазерных дальномеров;
- 74 тысячи 44-мм патронов;
- 100 пулеметов MG5;
- 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
- 900 штурмовых винтовок MK 556;
- 64 высокоточных винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
- 20 винтовок CR 308;
- 73 штурмовых винтовок AK-47;
- более 60 миллионов патронов для огнестрельного оружия.
Кроме того, передано 27 800 шерстяных одеял, 766 спальных мешков и 37 200 турникетов.
Напомним, Великобритания выделила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя танки, артиллерию, ракеты и другие типы вооружений.
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