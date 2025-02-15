фото: скриншот с видео

Сегодня, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором дне Мюнхенской конференции безопасности. В своем выступлении он упомянул удар россиян по саркофагу ЧАЭС, заявил о необходимости создания Вооруженных сил Европы и подчеркнул, что Украина не примет соглашения без своего участия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию его выступления.

Удар по ЧАЭС

В ночь перед началом Мюнхенской конференции (14 февраля – ред.) российский беспилотник попал в саркофаг, накрывающий разрушенный 4-й реактор Чернобыльской АЭС.

Президент во время своего выступления отметил, что "это был модифицированный беспилотник "Шахед" – российский беспилотник, технологию которого Иран передал России".

"Его боеголовка содержала не менее 50 килограммов взрывчатки. Мы воспринимаем это как глубоко символический шаг России", – сказал Зеленский.

Вступление в НАТО

Зеленский заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При этом он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это будет слабо. Но Америка не предоставит гарантии, если европейские собственные гарантии не будут сильными. И я также не сниму членство Украины в НАТО со стола (переговоров – ред.)”, – заявил президент.

По его словам, сейчас самым влиятельным членом НАТО, похоже, является глава Кремля Владимир Путин, потому что "его прихоти имеют силу блокировать решение НАТО".

"И это несмотря на то, что украинская армия остановила Россию, не страна НАТО, не войска НАТО, а только наши люди и наша армия. Нет иностранных армий, которые сражаются на стороне Украины в этой войне. Но Путин потерял в этой войне почти 250 тысяч солдат, более 610 тысяч были ранены”, – отметил Зеленский.

Создание Вооруженных сил Европы

По словам Зеленского, летом РФ планирует отправить военных в Беларусь, якобы на учебу. Впрочем, эти силы могут быть использованы для нападения на трусы из европейских стран.

"Время пришло – Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Европа должна иметь собственную европейскую армию. Надо создавать объединенные Вооруженные Силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев", – подчеркнул Зеленский.

"Мы говорим о военных контингентах, которые могут обеспечить мир в Европе", – добавил президент.

Также он указал на то, что прямо сейчас украинская армия при поддержке мировой помощи сдерживает Россию.

Соглашения с РФ

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не примет соглашений с Россией, "заключенных вне наших спин".

"И то же правило должно применяться и в отношении Европы. Никаких решений об Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. Все остальное – это ноль. Если мы не допущены к переговорам о нас – мы проигрываем", – заметил Зеленский.

Также он отметил, что Путин хочет переговоров только между РФ и США. А дальше может пригласить Трампа на 9 мая в Москву на Красную площадь, но не как солидного лидера, а как участника его спектакля.

Встреча с Трампом

Зеленский отметил, что важно, чтобы первая встреча президента США Дональда Трампа была с украинской стороной, а затем – с Владимиром Путиным.

Отвечая на вопрос, является ли тревожным сигналом тот факт, что Трамп первый звонок совершил Путину, президент ответил: "Считаю, что опаснее будет, если первая встреча (президента США Дональда Трампа, – ред.) будет с Путиным, а затем с Украиной. Я поделился своей позицией с президентом Трампом, что, прежде всего, мы должны наработать общее видение”.

Он также отметил важность участия европейских лидеров в переговорах.

"Я сказал, что за столом переговоров должна быть также Европа. Мы видим наше будущее только у ЕС, поэтому для нас это очень важно”, – добавил президент.

Расширение Хмельницкой АЭС

"Мы готовим проект расширения Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности Westinghouse. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего нашего региона Европы", – сказал президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным лишь после того, как будет готов план завершения войны.