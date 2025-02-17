Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

фото: Офис Президента

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности без своего участия

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообщения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, передает RegioNews.

"Украина не будет брать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины, которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - заявил он.

По словам президента, его официальный визит в Саудовскую Аравию состоится завтра и "не имеет никакой связи с теми вещами, которые проходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Как известно, Президент Украины прибыл в ОАЭ с визитом 16 февраля.

Ранее 16 февраля украинская чиновник Юлия Свириденко сообщила, что правительственная делегация во главе с ней в Саудовской Аравии готовит визит в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Саудовская Аравия избрана местом проведения американо-российских переговоров.