Зеленский заявил, что Украина не признает переговоры США и РФ в Саудовской Аравии
Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности без своего участия
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообщения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, передает RegioNews.
"Украина не будет брать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины, которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - заявил он.
По словам президента, его официальный визит в Саудовскую Аравию состоится завтра и "не имеет никакой связи с теми вещами, которые проходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".
Как известно, Президент Украины прибыл в ОАЭ с визитом 16 февраля.
Ранее 16 февраля украинская чиновник Юлия Свириденко сообщила, что правительственная делегация во главе с ней в Саудовской Аравии готовит визит в эту страну президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Саудовская Аравия избрана местом проведения американо-российских переговоров.