Швеция рассматривает возможность отправки миротворцев в Украину

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В Швеции готовы рассмотреть возможность участия в послевоенных миротворческих силах в Украине

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Ульфа Кристерссона, сообщает RegioNews.

Комментарии министра прозвучали после заявления премьера Великобритании Кира Стармера о готовности направить британских военных для миротворческой миссии в Украину. Он отметил, что европейские страны должны участвовать в переговорах по завершению войны.

На вопрос, готова ли Швеция присоединиться к этим силам, Кристерссон ответил: "Мы поучаствуем в этих обсуждениях, и, безусловно, это возможно".

Он добавил, что такие силы нуждаются в четком мандате, который станет возможным только после дальнейшего прогресса в переговорах.

В свою очередь, министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард отметила в эфире "Шведского радио", что первоочередной задачей является установление справедливого мира, соответствующего международному праву.

Напомним, ранее издание The Associated Press сообщило, что группа европейских стран без огласки работает над разработкой плана отправки миротворческих войск в Украину.