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15 февраля 2025, 17:19

"За 180 дней": спецпредставитель Трампа Келлог сделал заявление о мирных переговорах

15 февраля 2025, 17:19
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фото: EPA/UPG
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что приложит усилия к привлечению всех сторон к переговорам за 180 дней

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, передает RegioNews.

"Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны: конец войны в Украине должен наступить раньше, чем через год", – отметил Келлог.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы остановить войну как можно быстрее, поскольку озабочены количеством потерь.

"Президент Трамп говорит, что это нужно прекратить, должен быть долговременный мир. Нужно это остановить, но нужно обеспечить украинский суверенитет, чтобы Украина была защищена в своих правах. Важный процесс – это общение с европейскими союзниками, какую роль они будут играть". Мы сами этого не сможем сделать. Нельзя исключать Украину, ни президента Зеленского, никого...", – добавил Келлог.

Вместе с тем он добавил, что Европы не будет за столом переговоров.

Кит Келлог напомнил, что на следующей неделе посетит Украину. После этого администрация Трампа рассмотрит, как представляют мир союзники и, в частности, Украина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Мюнхене, подчеркнул, что Украина не примет соглашений без своего участия.

Глава правительства Польши Дональд Туск отметил, что Европа должна разработать совместный план действий по Украине и собственной безопасности, иначе решения будут принимать другие.

война Украина США переговоры Кит Келлог
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