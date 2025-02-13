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13 февраля 2025, 11:34

Из-за санкций у Порошенко забирают все имущество

13 февраля 2025, 11:34
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фото: иллюстративное
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украину Сейчас.

Все имущество, приобретенное за последние 30 лет пятым президентом, будет передано АРМУ.

Санкции против Порошенко введены через:

уголовное дело о госизмене, когда Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛДНР", что надолго лишило Украину шансов на энергонезависимость от РФ;

Участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений;

сотрудничество с РФ: владение активами в России – фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму – делало Порошенко заинтересованным в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота на полуострове.

СНБО ввел санкции в отношении украинских олигархов на заседании 12 февраля. Все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Напомним, народные депутаты заблокировали трибуну Рады из-за санкций против Порошенко. Речь идет о парламентариях из фракции "Европейская солидарность".

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