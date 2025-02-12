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12 февраля 2025, 13:04

В Украине ежегодно будет Национальный день молитвы

12 февраля 2025, 13:04
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фото: иллюстративное
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Народные депутаты проголосовали за установление Национального дня молитвы. Он будет в Украине ежегодно 24 февраля – в день годовщины начала полномасштабной войны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Отмечается, что Совет поддержал за основу и в целом законопроект №12457. "За" отдали свои голоса 255 народных избранников.

Национальный день молитвы будет отмечаться ежегодно 24 февраля.

"Верховная Рада в Национальный день молитвы проведет заседание, которое начинается с исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый", – говорится в сообщении.

Инициаторами данного проекта выступила группа парламентариев, представляющих разные фракции и группы. Среди них глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от СН Никита Потураев, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие.

Напомним, Рада дала добро на покупку реакторов в Болгарии для строительства Хмельницкой АЭС. В оппозиции подвергли критике решение парламента.

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