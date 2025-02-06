Для военных введут обязательные отпуска, - Вениславский

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Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, законодатели совместно с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ работают над введением этой инициативы.

Вениславский подчеркнул, что основной целью является обеспечение военнослужащих возможностью отдыхать и восстанавливать силы, что важно для их физического и морального состояния.

"На первом городе бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектору безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения дополнительных отпусков и так далее", - сказал он.

Также рассматриваются варианты предоставления дополнительных отпусков, чтобы дать возможность бойцам вернуться в нормальный режим после длительных боевых действий.

Как известно, каждый год военнослужащий может получить до 30 дней основного отпуска. Она предоставляется частями в течение календарного года, при условии, что основная непрерывная ее часть будет составлять не менее 15 календарных дней. До 18 мая 2024 года действовала норма, что часть отпуска может составлять не более 15 дней.

Напомним, в Украине готовят комплексный законопроект об условиях увольнения военнослужащих со службы.