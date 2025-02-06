11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 14:03

Для военных введут обязательные отпуска, - Вениславский

06 февраля 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада готовится ввести законопроект, гарантирующий обязательные отпуска для военнослужащих, выполняющих боевые задания

Об этом заявил член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский, передает RegioNews.

По его словам, законодатели совместно с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ работают над введением этой инициативы.

Вениславский подчеркнул, что основной целью является обеспечение военнослужащих возможностью отдыхать и восстанавливать силы, что важно для их физического и морального состояния.

"На первом городе бесспорно стоит вопрос обеспечения всем необходимым сектору безопасности и обороны. То есть это те законодательные инициативы, которые направлены на усиление наших оборонных возможностей, на соцзащиту наших военнослужащих, на усовершенствование вопроса их получения дополнительных отпусков и так далее", - сказал он.

Также рассматриваются варианты предоставления дополнительных отпусков, чтобы дать возможность бойцам вернуться в нормальный режим после длительных боевых действий.

Как известно, каждый год военнослужащий может получить до 30 дней основного отпуска. Она предоставляется частями в течение календарного года, при условии, что основная непрерывная ее часть будет составлять не менее 15 календарных дней. До 18 мая 2024 года действовала норма, что часть отпуска может составлять не более 15 дней.

Напомним, в Украине готовят комплексный законопроект об условиях увольнения военнослужащих со службы.

Федор Вениславский военные отпуск законопроект ВР
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Украинские дронщики показали, как уничтожили российскую пехоту и склады БК возле Купянска
06 февраля 2025, 15:05
Россияне атаковали с дрона Берислав: пострадал мужчина
06 февраля 2025, 14:56
Опрос показал, что, несмотря на войну, подавляющее большинство украинцев не планируют переезжать из своего региона
06 февраля 2025, 14:53
У Луцка появился новый город-побратим в США
06 февраля 2025, 14:46
В Днепропетровской области мусоровоз провалился под асфальт
06 февраля 2025, 14:41
Неудачное свидание: в Киеве мужчина изнасиловал 69-летнюю женщину и убил ее
06 февраля 2025, 14:35
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
06 февраля 2025, 14:29
В Харькове будут судить мужчину, который зарезал своего двоюродного брата
06 февраля 2025, 14:22
В "Укрэнерго" объяснили причину аварийных отключений света
06 февраля 2025, 14:19
На Буковине пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся попасть за границу
06 февраля 2025, 14:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »