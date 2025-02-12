В Україні щорічно буде Національний день молитви

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Народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви. Він буде в Україні щорічно 24 лютого - у день річниці початку повномасштабної війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Зазначається, що Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №12457. "За" віддали свої голоси 255 народних обранців.

Національний день молитви відзначатиметься щорічно 24 лютого.

"Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке починається з виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний", - йдеться у повідомленні.

Ініціаторами даного проєкту виступила група парламентарів, які представляють різні фракції та групи. Серед них голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від СН Микита Потураєв, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та інші.

Нагадаємо, Рада дала добро на купівлю реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС. В опозиції розкритикували рішення парламенту.