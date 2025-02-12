СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу": кто работал на ФСБ
Задерживал предателя сегодня утром лично Глава СБУ Василий Малюк
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ.
Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в СБУ, задержан полковник Дмитрий Козюра.
Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности предателя.
"Это была сверхсложная разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий", - сказал Василий Малюк.
За счет шифрованных программных закладок специалисты проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Проводили аудио- и видеоконтроль. Следовательно, удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу.
Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Владимиру Зеленскому.
Также из-за предателя СБУ долгое время передавала врагу дезинформацию. Сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем — в рамках уголовного производства.
Официально детали этой спецоперации обещают раскрыть в ближайшее время.
Напомним, СБУ задержала рецидивиста, который шпионил за защитниками Покровска .
Ранее мы сообщали, что винницкие прокуроры сообщили о подозрении жителю Славянска, который сдавал врагу адреса проживания и лечения украинских военных.