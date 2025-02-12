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12 февраля 2025, 13:03

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу": кто работал на ФСБ

12 февраля 2025, 13:03
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фото: СБУ
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Задерживал предателя сегодня утром лично Глава СБУ Василий Малюк

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что на врага работал руководитель Штаба Антитеррористического центра СБУ.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в СБУ, задержан полковник Дмитрий Козюра.

Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности предателя.

"Это была сверхсложная разработка и дальнейшая многоходовая реализация, во время которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий", - сказал Василий Малюк.

За счет шифрованных программных закладок специалисты проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Проводили аудио- и видеоконтроль. Следовательно, удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу.

Обо всех этапах спецоперации Василий Малюк напрямую докладывал Владимиру Зеленскому.

Также из-за предателя СБУ долгое время передавала врагу дезинформацию. Сначала в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем — в рамках уголовного производства.

Официально детали этой спецоперации обещают раскрыть в ближайшее время.

Напомним, СБУ задержала рецидивиста, который шпионил за защитниками Покровска .

Ранее мы сообщали, что винницкие прокуроры сообщили о подозрении жителю Славянска, который сдавал врагу адреса проживания и лечения украинских военных.

СБУ спецоперация предательство агент рф Малюк Василий Васильевич
СБУ задержала рецидивиста, который шпионил за защитниками Покровска
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