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12 февраля 2025, 12:32

СБУ задержала рецидивиста, который шпионил за защитниками Покровска

12 февраля 2025, 12:32
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары агрессора по локациям сил обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, ФСБ задействовала своего "спящего агента". Им оказался 39-летний рецидивист, дважды отбывавший тюремное наказание за разбой.

Во время первого "срока" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник ФСБ и перевел в "режим ожидания".

После выхода из тюрьмы агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился с сожительницей в городе Белозерск Покровского района.

В конце 2024 на него дистанционно вышел российский куратор и поручил шпионить по пунктам базирования Сил обороны.

Для сбора информации предатель обходил фронтовую местность, где скрыто наблюдал за локациями украинских войск.

После таких "вылазок" фигурант возвращался домой, чтобы передать агентурный отчет ФСБ через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства.

Во время обыска у задержанного обнаружены мобильный телефон и специальные устройства, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили двух изменников. Эти мужчины являются гражданами Украины. Однако они добровольно перешли на сторону врага и даже участвовали в боях против украинских военных.

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