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Военнообязанные граждане, не успевшие пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля, не будут получать штрафы и не будут объявлены в розыск

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, передает RegioNews.

"Сегодня в Офисе президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВЛК ограниченно подходящими лицами. Участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Александр Завитневич", – говорится в сообщении.

По словам Верещук, обсудили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, по которым:

Повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью; Дедлайн переносится с 5 февраля по 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457.

"Обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК. Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена по принадлежности", – добавила она.

Напомним, если "ограниченно подходящий" не пройдет повторный медосмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений.

Также сообщалось, что теперь получить электронные направления на ВВК военнообязанные смогут через Резерв+.