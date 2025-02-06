В "Дії" появится ИИ-помощник для решения проблем с госуслугами
В приложении "Дія", которому исполняется 5 лет, планируют добавить ряд услуг
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
Среди планов "Дія" на будущее:
- Интеграция ИИ. В "Дії" будет ИИ-помощник, к которому украинцы будут обращаться, если возникнут проблемы при взаимодействии с государством. Для партнеров, желающих интегрировать сервисы "Дії", уже работает ИИ-чатбот "Наталка".
- Сервисы для водителей. "Дія" расширит возможности перерегистрации авто, добавит возможность сменить техпаспорт, зарегистрировать авто после растаможки и т.д.
- Консул. В "Дії" украинцы за рубежом смогут заказать загранпаспорт или ID-карту, водительское удостоверение, карточку налогоплательщика и забрать по месту пребывания.
- еНотариат. Появится электронная система, интегрирующая все нотариальные процессы.
- Смена фамилии. Внедрят комплексную услугу переоформления документов при смене фамилии.
- Цифровизация услуг, связанных с гибелью. На первом этапе – получение свидетельства о смерти, госрегистрация смерти, передача данных в реестры и оформление пособия на погребение.
За 5 лет работы в "Дії" запустили более 40 сервисов и 130 услуг.
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" пользователям будут поступать электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения.
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