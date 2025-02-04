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В приложении "Дия" будут отображаться медицинские оповещения, в частности электронные направления и рецепты

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

Отмечается, что Кабмин принял соответствующие изменения в постановление. Следовательно, скоро сообщения от электронной системы здравоохранения с кодом подтверждения, номером рецепта или направление к врачу будут отправлять через приложение "Дия".

Если у человека нет приложения, то сообщение посылается в Viber, если нет мессенджера – уведомление поступит через смс по-прежнему.

В "Дии" будут отображаться медицинские оповещения, в частности код рецепта и погашения, код направления к врачам, а также запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.д.

Напомним, в 2025 году в приложении "Дии" появится еще 10 новых услуг. Среди них – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

Ранее мы сообщали, что на портале "Дия" снова можно оформить документы для получения услуги "еМалятко".