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На портале "Дия" снова можно оформить документы для получения услуги "еМалятко"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

Он напомнил, что благодаря "еМалютку" молодые родители получают 9 важнейших услуг по одному заявлению.

В частности:

свидетельства о рождении;

присвоение ребенку УНЗР;

оформление пособия при рождении;

помощь на ребенка из многодетной семьи;

присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика);

денежная компенсация за сверток малыша;

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;

определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

внесение данных о ребенке в Единый государственный демографический реестр.

Для оформления "еМалятка" в "Дии" родителям необходимо подготовить только номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка.

Напомним, 19 декабря РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста. Их работа временно была остановлена.

Также мы сообщали, что в 2025 году в приложении "Дия" появится еще 10 новых услуг. Среди которых – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.