06:43  31 января
На Черниговщине обезвредили боевую часть ракеты, которая упала в лесу
03:18  31 января
В Киеве будет минута молчания в общественном транспорте
05:17  31 января
В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 15:25

В Украине возобновили услугу для родителей "еМалятко"

31 января 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На портале "Дия" снова можно оформить документы для получения услуги "еМалятко"

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

Он напомнил, что благодаря "еМалютку" молодые родители получают 9 важнейших услуг по одному заявлению.

В частности:

  • свидетельства о рождении;
  • присвоение ребенку УНЗР;
  • оформление пособия при рождении;
  • помощь на ребенка из многодетной семьи;
  • присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика);
  • денежная компенсация за сверток малыша;
  • внесение информации о ребенке в Реестр пациентов;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • внесение данных о ребенке в Единый государственный демографический реестр.

Для оформления "еМалятка" в "Дии" родителям необходимо подготовить только номер медицинского заключения или судебного решения об установлении факта рождения ребенка.

Напомним, 19 декабря РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, находящиеся в компетенции Минюста. Их работа временно была остановлена.

Также мы сообщали, что в 2025 году в приложении "Дия" появится еще 10 новых услуг. Среди которых – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

Минцифры Дія родители еМалятко документ
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
В Одесской области мужчина пытался убить продавца автомобиля
31 января 2025, 16:45
Россияне обстреляли базу Украинского Красного Креста в Славянске
31 января 2025, 16:34
На Харьковщине мужчина едва не зарубил топором покупателя в магазине
31 января 2025, 16:30
Остановка USAID ничего хорошего США не даст
31 января 2025, 16:27
ДБР изъяло у скандальных командиров 110 ОМБр почти 7 млн грн
31 января 2025, 16:22
Силы обороны нанесли сокрушительные удары по укрытиям и блиндажам оккупантов на Запорожье
31 января 2025, 16:00
Россияне снова атаковали Купянск: оккупанты попали по частному сектору
31 января 2025, 15:50
На Закарпатье осудили мужчину, который выманил более 10 000 долларов у жены пропавшего без вести военного
31 января 2025, 15:50
Водитель задержанного депутата Дядика признался в планировании убийства
31 января 2025, 15:47
Мэра Острога, оскандалившегося из-за российской музыки, уволили с должности
31 января 2025, 15:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Все публикации »
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Все блоги »