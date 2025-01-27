В "Дії" возобновили услугу перерегистрации авто
В приложении "Дія" после масштабной кибератаки возобновили еще одну услугу – перерегистрация авто
Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует RegioNews.
"Приложили все усилия, чтобы вы снова быстро перерегистрировали авто. Меняйте владельца машины с "Дією", как раньше. Сервисный центр МВД получит ваш запрос онлайн, техпаспорт подтянется в "Дію", а пластиковый техпаспорт и новые номера заберете из почты", – говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо нажать на необходимые опции и запланировать расчет за авто. Сервис автоматически проверит автомобиль, покупателя и продавца. Это исключит возможность продажи машины, которвя в розыске или угнана.
Если пользователь желает сменить номера, можно получить фирменные серии DI.
Напомним, ранее на портале "Дія" была возобновлена возможность онлайн-бронирования работников от мобилизации.