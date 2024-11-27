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На Харьковщине функционируют семь Центров жизнестойкости, которые обеспечивают психосоциальную поддержку для жителей области, пострадавших в результате действий российских оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Центры открыли по инициативе ХОВА в сотрудничестве с представительством детского фонда ООН ЮНИСЕФ и международными партнерами. Эти учреждения предоставляют широкий спектр услуг, включая детские пространства, где организуются активности, семинары, групповые и индивидуальные занятия с психологами. По состоянию на октябрь услугами этих центров воспользовались более 9 тысяч человек.

Центры жизнестойкости стали частью масштабной программы поддержки психического здоровья, разработанной для тех, кто испытал влияние военных действий. В рамках этой программы Харьковская область активно работает над реализацией ряда инициатив, направленных на улучшение психосоциального состояния населения.

В области планируется открытие еще ряда Центров жизнестойкости.

Кроме того в ОВА отметили, что Харьковщина стала первой областью в Украине, подписавшей План мероприятий на 2024-2026 годы для реализации Концепции развития здравоохранения психического здоровья. Этот стратегический документ объединяет усилия органов местного самоуправления, медучреждений, общественных организаций и международных партнеров по согласованию действий в сфере психического здоровья на уровне области.

В Харьковской области за качественной бесплатной психологической помощью можно обратиться на "горячую линию" 1552 года.

Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове.

Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА воспитатели детсадов региона прошли соответствующее обучение в столице. Их учили, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов.