Поддержка в сложные времена: в Харьковской области работают Центры жизнестойкости
На Харьковщине функционируют семь Центров жизнестойкости, которые обеспечивают психосоциальную поддержку для жителей области, пострадавших в результате действий российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Центры открыли по инициативе ХОВА в сотрудничестве с представительством детского фонда ООН ЮНИСЕФ и международными партнерами. Эти учреждения предоставляют широкий спектр услуг, включая детские пространства, где организуются активности, семинары, групповые и индивидуальные занятия с психологами. По состоянию на октябрь услугами этих центров воспользовались более 9 тысяч человек.
Центры жизнестойкости стали частью масштабной программы поддержки психического здоровья, разработанной для тех, кто испытал влияние военных действий. В рамках этой программы Харьковская область активно работает над реализацией ряда инициатив, направленных на улучшение психосоциального состояния населения.
В области планируется открытие еще ряда Центров жизнестойкости.
Кроме того в ОВА отметили, что Харьковщина стала первой областью в Украине, подписавшей План мероприятий на 2024-2026 годы для реализации Концепции развития здравоохранения психического здоровья. Этот стратегический документ объединяет усилия органов местного самоуправления, медучреждений, общественных организаций и международных партнеров по согласованию действий в сфере психического здоровья на уровне области.
В Харьковской области за качественной бесплатной психологической помощью можно обратиться на "горячую линию" 1552 года.
Напомним, международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове.
Также сообщалось, что Министерство образования и науки Украины вместе с ЮНИСЕФ работает над улучшением доступа к детскому образованию во время кризисов и восстановления в Украине. При поддержке Харьковской ОВА воспитатели детсадов региона прошли соответствующее обучение в столице. Их учили, как поддерживать ментальное здоровье во время кризисов.