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В 2025 году медперсонал всех больниц, законтрактованных НСЗУ, обязан пройти тренинги по охране психического здоровья

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, передает RegioNews.

По ее словам, ранее оказание психологической помощи зависело от того, прошел ли врач специальное обучение.

Теперь каждое медицинское учреждение, имеющее договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), обязано предоставлять такие услуги бесплатно.

"Отныне это не о выборочной возможности получить такую помощь, потому что повезло и ваш семейный врач прошел нужное обучение. А о базовой услуге, которую должно безвозмездно предоставлять каждое медицинское учреждение, работающее по программе медицинских гарантий", - отметила Зеленская.

В прошлом году более 25 тысяч врачей первичного звена прошли обучение по программе ВОЗ mhGAP и получили знания о клинических алгоритмах для работы с психическими расстройствами.

В этом году планируется, что обучение для врачей и медицинских работников, работающих в учреждениях, законтрактованных с НСЗУ, станет обязательным.

Бесплатная психологическая помощь: где ее можно получить

Найти ближайшее к вам медучреждение, где предоставляют услуги по охране психического здоровья, можно на интерактивной карте оказания медпомощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

Или позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или контакт-центр Минздрава по номеру 0-800-60-20-19.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении Закон №12030 "О системе охраны психического здоровья".

Ранее мы сообщали, что Минобороны создало два резервных центра для поддержки освобожденных из плена военных. Здесь военные будут получать как медицинскую, так и психологическую поддержку.