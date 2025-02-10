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10 лютого 2025, 21:35

Запит на психологічну підтримку серед українців зріс до 71%, - опитування

10 лютого 2025, 21:35
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фото з відкритих джерел
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В Україні суттєво збільшився запит на психологічну допомогу

Про це повідомила Олена Зеленська, посилаючись на результати четвертої хвилі опитування про психічне здоров'я українців під час війни, передає RegioNews.

За її словами, низка надважливих показників свідчить про поступове зниження в українському суспільстві стигми й упередження щодо психологічної допомоги.

Так, на початку 2025 року суттєво збільшився запит на психологічну підтримку — з 41% до 71%. 86% українців вважають, що тему ментального здоров'я слід обговорювати більше. На початку 2024 року так вважали 75%.

Окрім того, частка тих опитаних, хто вже звертається до психологів або психотерапевтів, зросла із 7% у 2022 році до 17% на початку 2025 року, наголосила перша леді.

Як зауважила Зеленська, відсоток тих, хто категорично не планує звертатися за такою допомогою, зменшився практично удвічі, з 46% у 2022 році до 22% у 2025 році.

Водночас основними способами подолання стресу продовжують бути:

  • сидіння в інтернеті (39%);
  • спілкування з друзями чи сім’єю (36%);
  • перегляд ТБ, фільмів чи серіалів (35%);
  • проведення часу з близькими (33%);
  • прослуховування музики (30%).


Дослідження проводиться із 2022 року, щоб відстежувати, як змінюється ставлення українців до власного ментального здоров'я та до проблем інших.

Нагадаємо, в 2025 році медперсонал усіх лікарень, законтрактованих НСЗУ, зобов'язаний пройти тренінги з охорони психічного здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що торік наХарківщині функціонували сім Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку для жителів області, які постраждали внаслідок дій російських окупантів

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