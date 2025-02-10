Запит на психологічну підтримку серед українців зріс до 71%, - опитування

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Про це повідомила Олена Зеленська, посилаючись на результати четвертої хвилі опитування про психічне здоров'я українців під час війни, передає RegioNews.

За її словами, низка надважливих показників свідчить про поступове зниження в українському суспільстві стигми й упередження щодо психологічної допомоги.

Так, на початку 2025 року суттєво збільшився запит на психологічну підтримку — з 41% до 71%. 86% українців вважають, що тему ментального здоров'я слід обговорювати більше. На початку 2024 року так вважали 75%.

Окрім того, частка тих опитаних, хто вже звертається до психологів або психотерапевтів, зросла із 7% у 2022 році до 17% на початку 2025 року, наголосила перша леді.

Як зауважила Зеленська, відсоток тих, хто категорично не планує звертатися за такою допомогою, зменшився практично удвічі, з 46% у 2022 році до 22% у 2025 році.

Водночас основними способами подолання стресу продовжують бути:

сидіння в інтернеті (39%);

спілкування з друзями чи сім’єю (36%);

перегляд ТБ, фільмів чи серіалів (35%);

проведення часу з близькими (33%);

прослуховування музики (30%).



Дослідження проводиться із 2022 року, щоб відстежувати, як змінюється ставлення українців до власного ментального здоров'я та до проблем інших.

Нагадаємо, в 2025 році медперсонал усіх лікарень, законтрактованих НСЗУ, зобов'язаний пройти тренінги з охорони психічного здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що торік наХарківщині функціонували сім Центрів життєстійкості, які забезпечують психосоціальну підтримку для жителів області, які постраждали внаслідок дій російських окупантів