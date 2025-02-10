Ночная атака дронов: ПВО сбила более 60 "шахедов" и БпЛА-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на понедельник, 10 февраля, российская армия выпустила по Украине 83 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 61 дрон, еще 22 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 61-го ударного БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Харьковщина, Полтавщина и Кировоградщина.

Напомним, в сети обнародовали видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован удар российского дрона типа "шахед" по Сумам.