Укрэнерго сообщило об ограничении энергоснабжения в понедельник: кого касается
В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса
Об этом сообщает пресс-центр НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении.
Известно, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
Напомним, последние несколько дней из-за российских обстрелов в части областей Украины применялись аварийные отключения света.
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