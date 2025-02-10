18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
11:59  09 февраля
Во Львове представители ТЦК похитили преподавателя университета: мужчину нашли под Киевом с переломом черепа
13:40  08 февраля
В Запорожье разыскали подростков, жестоко убивших собаку
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 01:45

Укрэнерго сообщило об ограничении энергоснабжения в понедельник: кого касается

10 февраля 2025, 01:45
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса

Об этом сообщает пресс-центр НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении.

Известно, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

Напомним, последние несколько дней из-за российских обстрелов в части областей Украины применялись аварийные отключения света.

Укрэнерго энергоснабжение электроэнергия ограничения промышленность
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Сумской области поезд насмерть сбил женщину
10 февраля 2025, 04:13
Праздновал именины: на Тернопольщине 20-летний парень порубил топором троих приятелей
10 февраля 2025, 03:45
В Полтаве автомобиль влетел в дерево: двое пострадавших, в том числе ребенок
10 февраля 2025, 03:10
В Киеве произошел пожар на СТО
10 февраля 2025, 02:15
В Черкасской области фургон врезался в деревья и перевернулся: водитель погиб
10 февраля 2025, 01:24
В Донецкой области российский FPV-дрон атаковал спасателей: есть пострадавший
10 февраля 2025, 00:50
Россияне ударили "Шахедом" по автостоянке в Сумах
10 февраля 2025, 00:21
Во Львове повредили табличку с названием улицы Ирины Фарион: полиция устанавливает причастных
10 февраля 2025, 00:03
Оккупанты ударили ракетой по Сумам: есть разрушения
09 февраля 2025, 18:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »