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В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса

Об этом сообщает пресс-центр НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – говорится в сообщении.

Известно, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

Напомним, последние несколько дней из-за российских обстрелов в части областей Украины применялись аварийные отключения света.