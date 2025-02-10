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10 февраля 2025, 06:53

Россияне нанесли удары по Константиновке и Краматорску: шестеро раненых

10 февраля 2025, 06:53
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фото иллюстративное: Донецкая ОВА
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Российские войска поздно вечером 9 февраля в очередной раз нанесли удары по северу Донецкой области ранениям. В результате обстрелов ранены местные жители

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

Известно, что под обстрелами оказались Константиновка и Краматорск. Ранены по меньшей мере шесть человек.

В частности, по Константиновке враг нанес 4 авиаудара - в городе ранены 4 человека, их доставили в больницу. В Краматорске двое раненых в частном доме.

Данные о последствиях обстрелов устанавливаются.

Филашкин в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, 9 февраля вечером россияне атаковали Сумы ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждена автомобильная стоянка в одном из жилых кварталов.

война обстрелы Краматорск Донецкая область Филашкин Вадим Сергеевич Константиновка
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