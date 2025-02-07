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07 февраля 2025, 17:54

У министра обороны новые заместители: кого назначил Кабмин

07 февраля 2025, 17:54
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фото: EPA/UPG
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Кабинет Министров назначил двух новых заместителей министра обороны: генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает RegioNews.

По его словам, генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – один из опытнейших офицеров армии, боевой командир. Его зона ответственности – развитие и генерация сил обороны, включая военное образование, мобилизационные процессы и подготовку воинов.

Чуркин в новой должности будет отвечать за оборонные инновации, технологическое развитие армии, а также масштабирование уже внедренных цифровых решений.

Что известно о Евгении Мойсюке

Евгений Мойсюк родился 7 октября 1979 в городе Черновцы. В 2000 году окончил Одесский институт сухопутных войск. Затем получил образование для офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровня подготовки в Национальном университете обороны Украины.

С 2000 проходил службу на должностях в Десантно-штурмовых войсках. Занимал должности в миротворческом контингенте Украины в Республике Ирак и Косово.

С 2018 по 2019 годы проходил службу в должности первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины.

С 2019 по 2021 год был командующим Десантно-штурмовым войском.

В 2021 году был назначен заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В феврале 2024 года был назначен Специальным уполномоченным Президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Что известно о Валерии Чуркине

Валерий Чуркин родился 19 июня 1984 года в Киеве. В гражданской жизни работал в сфере менеджмента, логистики и разработки ПО.

С первых дней полномасштабного российского вторжения вступил добровольцем в ряды ВСУ. Занимал должности командира взвода, командира роты, заместителя начальника штаба 126 отдельного батальона территориальной обороны 112 отдельной бригады территориальной обороны, а также командира воинской части.

В 2023 году возглавил организационно-плановое отделение Центра разработки и сопровождения информационных проектов.

С конца 2023 по январь 2024 года возглавлял Центр разработки и сопровождения информационных проектов.

В январе 2024 г. назначен начальником Центра масштабирования технологических решений. Подразделение выступает экспертом и привлекается к многочисленным рабочим группам по направлениям инноваций (милтек) и цифровизации в Силах обороны Украины.

Напомним, 7 февраля Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности.

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