Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности уполномоченного по гарантиям безопасности

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Кто будет занимать должность Мойсюка, не сообщается

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, передает RegioNews.

"Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", — говорится в обнародованном документе.

Как известно, Евгений Мойсюк был назначен на этот пост 13 февраля 2024 года.

В 2019-2021 годах Мойсюк занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

В 2021 году был назначен заместителем тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 13 февраля 2024 года Зеленский назначил его спецуполномоченным по гарантиям безопасности и развитию Сил обороны.

Напомним, в конце января Кабинет Министров одобрил распоряжение об освобождении от должности заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.