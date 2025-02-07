У міністра оборони нові заступники: кого призначив Кабмін

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Кабінет Міністрів призначив двох нових заступників міністра оборони: генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка і капітана Валерія Чуркіна

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає RegioNews.

За його словами, генерал-лейтенант Євген Мойсюк – один із найдосвідченіших офіцерів армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи військову освіту, мобілізаційні процеси та підготовку воїнів.

Чуркін на новій посаді відповідатиме за оборонні інновації, технологічний розвиток армії, а також масштабування вже впроваджених цифрових рішень.

Що відомо про Євгена Мойсюка

Євген Мойсюк народився 7 жовтня 1979 року в місті Чернівці. У 2000 році закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Згодом здобув освіту для офіцерів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня підготовки у Національному університеті оборони України.

З 2000 року проходив службу на посадах у Десантно-штурмових військах. Обіймав посади у миротворчому контингенті України у Республіці Ірак та Косово.

З 2018 по 2019 роки проходив службу на посаді першого заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

З 2019 по 2021 був командувачем Десантно-штурмових військ.

У 2021 році був призначений заступником Головнокомандувача Збройних Сил України.

У лютому 2024 року був призначений Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Що відомо про Валерія Чуркіна

Валерій Чуркін народився 19 червня 1984 року у Києві. У цивільному житті працював у сфері менеджменту, логістики та розробки програмного забезпечення.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення вступив добровольцем до лав ЗСУ. Займав посади командира взводу, командира роти, заступника начальник штабу 126 окремого батальйону територіальної оборони 112 окремої бригади територіальної оборони, а також командира військової частини.

У 2023 році очолив організаційно-планове відділення Центру розроблення та супроводження інформаційних проєктів.

З кінця 2023 по січень 2024 року очолював Центр розроблення та супроводження інформаційних проєктів.

У січні 2024 року призначений начальником Центру масштабування технологічних рішень. Підрозділ виступає експертом та залучається до численних робочих груп за напрямками інновацій (мілтек) та цифровізації у Силах оборони України.

Нагадаємо, 7 лютого Зеленський звільнив генерала Мойсюка з посади уповноваженого з гарантій безпеки.