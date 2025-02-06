Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов
Сегодня Воздушные силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов
Об этом глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Он поблагодарил Францию и Нидерланды за этот стратегически важный вклад в безопасность и защиту украинского неба.
"Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии. Украинское небо становится более защищенным!", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 6 февраля, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые самолеты Mirage 2000.
Франция передала Украине истребители MirageВсе новости »
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