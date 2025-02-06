Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов

фото: Министерство обороны Украины

Сегодня Воздушные силы ВСУ получили первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов

Об этом глава Минобороны Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он поблагодарил Францию и Нидерланды за этот стратегически важный вклад в безопасность и защиту украинского неба.

"Эти современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии. Украинское небо становится более защищенным!", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 6 февраля, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые самолеты Mirage 2000.