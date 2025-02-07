В Сумской области ПВО сбила 13 российских "шахедов", — ОВА

фото: Сумская ОВА

Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба результативно отработали по вражеским БпЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"7 февраля в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 13 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 335 российских беспилотников, несших смерть и разрушения.

Напомним, на днях в Сумской области обезвредили российский ударный беспилотник, застрявший на дереве.