В Сумской области ПВО сбила 13 российских "шахедов", — ОВА
Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба результативно отработали по вражеским БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"7 февраля в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 13 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 335 российских беспилотников, несших смерть и разрушения.
Напомним, на днях в Сумской области обезвредили российский ударный беспилотник, застрявший на дереве.
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