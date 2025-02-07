В 8 регионах ввели аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

иллюстративное фото: Укрэнерго

Сегодня, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях применены аварийные отключения

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Причина применения аварийных отключений - это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь отключаются промышленные потребители. Сейчас ограничения не применяются для населения (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

Энергетики призывают население экономно потреблять электроэнергию в период действия ограничений.

Напомним, сегодня утром, 7 февраля, в Днепропетровске и Донецкой областях применили экстренные отключения.