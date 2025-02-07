фото: полиция

Вражеские БПЛА в очередной раз атаковали Киевщину. Тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, передает RegioNews.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар гаража. Возгорание ликвидировали. Также повреждены окна хозяйственного помещения.

В полиции обнародовали фото последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 7 февраля на Сумщине ПВО сбило 13 российских "шахедов".