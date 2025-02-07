Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях
Вражеские БПЛА в очередной раз атаковали Киевщину. Тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь
Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА, передает RegioNews.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки в Броварском районе произошел пожар гаража. Возгорание ликвидировали. Также повреждены окна хозяйственного помещения.
В полиции обнародовали фото последствий вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 7 февраля на Сумщине ПВО сбило 13 российских "шахедов".
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