фото: Илья Евлаш / Facebook

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто хотел. лаш.

Илья Евлаш занимал эту должность с марта 2024 года. До этого он проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Был спикером восточной группировки войск.

Напомним, ранее сообщалось, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинул пост командующего войсками оперативного командования "Юг". Теперь он будет координировать западную помощь. Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене.