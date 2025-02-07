03:35  07 февраля
Избиение подростка цепями в Киеве: за дело взялась полиция
04:00  07 февраля
На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
UA | RU
UA | RU
07 февраля 2025, 08:32

Евлаш ушел с поста спикера Воздушных сил ВСУ

07 февраля 2025, 08:32
Читайте також українською мовою
фото: Илья Евлаш / Facebook
Читайте також
українською мовою

Илья Евлаш ушел с должности руководителя службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные Силы. Спасибо тем, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто хотел. лаш.

Илья Евлаш занимал эту должность с марта 2024 года. До этого он проходил службу в Командовании Сухопутных войск в должности старшего офицера службы по связям с общественностью. Возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и прессслужбу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Был спикером восточной группировки войск.

Напомним, ранее сообщалось, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинул пост командующего войсками оперативного командования "Юг". Теперь он будет координировать западную помощь. Шаповалов возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене.

спикер ВСУ Илья Евлаш Воздушные силы
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Ночная атака на Украину: ПВО сбила более 80 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
07 февраля 2025, 09:10
Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях
07 февраля 2025, 08:57
В 8 регионах ввели аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину
07 февраля 2025, 08:50
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 5 гражданских
07 февраля 2025, 08:15
Переговоры, заморозка и почему Россия не вернется в Украину
07 февраля 2025, 08:10
В некоторых областях Украины применили экстренные отключения света
07 февраля 2025, 08:00
Войска РФ ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: есть разрушения
07 февраля 2025, 07:45
В Сумской области ПВО сбила 13 российских "шахедов", — ОВА
07 февраля 2025, 07:35
В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
07 февраля 2025, 07:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »