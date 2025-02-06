11:05  06 февраля
ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
10:41  06 февраля
На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
10:33  06 февраля
Удар по рынку "Барабашово" в Харькове: появились фото последствий
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 17:00

Певицу-изменницу Таисию Повалий будут судить - Офис генпрокурора

06 февраля 2025, 17:00
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий и эксдепутат партии беглого президента Януковича активно выступает в поддержку Путина. В частности, речь идет о политических акциях

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

Прокуратура Винницкой области направила в суд акт в отношении депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности. В частности она публично оправдывала российскую агрессию против Украины.

В 2014 году певица уехала в Россию. Сейчас он живет и работает в Москве. Уже после начала полномасштабной войны, в 2023 году, предательница получила русское гражданство.

"Следствие установило, что имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента РФ. В частности, участвует в различных политических акциях", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая активно раздает интервью для медиа-пропагандистов, где она восхваляет российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами".

Следует напомнить, что в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал в собственность государства авто, дом, земельные участки и права на девять песен певицы. Тогда в доход государства взыскали автомобили, земельный участок в Киевской области, а также такие активы Таисии Повалий:

  • транспортное средство BMW;
  • устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия;
  • права на музыку и слова к девяти произведениям ("Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Да").
предательство прокуратура
В Харьковской области разоблачили коллаборантку: на задачу окупантов она собирала данные о местных жителях
06 февраля 2025, 15:35
Работал на "ЛНР": в Черкасской области осудили коллаборанта
05 февраля 2025, 22:42
Оккупанты вывозят животных из оккупированной Аскании-Нова в Крым
04 февраля 2025, 15:47
Все новости »
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Восхваляла Путина: Жительница Кривого Рога "сливала" данные о Нацгвардии
06 февраля 2025, 17:31
Оккупанты ударили по окрестностям Херсона: ранены 2 гражданских
06 февраля 2025, 17:20
В Харькове в тюрьму отправила нацгвардейца, помогавшего оккупантам
06 февраля 2025, 16:49
Видео боевой работы: ночью мобильные огневые группы сбили 5 российских "шахедов"
06 февраля 2025, 16:40
Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"
06 февраля 2025, 16:15
Россияне ударили по жилой застройке Харькова: дрон взорвался возле многоэтажки
06 февраля 2025, 15:55
Предупреждали о ТЦК через Viber: В Черкасской области задержали сразу трех нарушителей мобилизации
06 февраля 2025, 15:47
Серия терактов под ТЦК: россияне подрывают диверсантов на месте, чтобы не платить
06 февраля 2025, 15:35
В Харьковской области разоблачили коллаборантку: на задачу окупантов она собирала данные о местных жителях
06 февраля 2025, 15:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »