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Бывшая народная артистка Украины Таисия Повалий и эксдепутат партии беглого президента Януковича активно выступает в поддержку Путина. В частности, речь идет о политических акциях

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

Прокуратура Винницкой области направила в суд акт в отношении депутата Украины VII созыва от запрещенной "Партии регионов", бывшей народной артистки Украины. Ее обвиняют в коллаборационной деятельности. В частности она публично оправдывала российскую агрессию против Украины.

В 2014 году певица уехала в Россию. Сейчас он живет и работает в Москве. Уже после начала полномасштабной войны, в 2023 году, предательница получила русское гражданство.

"Следствие установило, что имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента РФ. В частности, участвует в различных политических акциях", - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемая активно раздает интервью для медиа-пропагандистов, где она восхваляет российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их "зомбированными нацистами".

Следует напомнить, что в октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) взыскал в собственность государства авто, дом, земельные участки и права на девять песен певицы. Тогда в доход государства взыскали автомобили, земельный участок в Киевской области, а также такие активы Таисии Повалий: