Фото: прокуратура

Жительница Харьковской области по собственному желанию начала работать с врагом. В частности, она заняла "должность" при псевдоадминистрации

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

50-летнюю жительницу Харьковщины обвиняют в коллаборационной деятельности. По данным стражей порядка, во время оккупации Купянщины женщина добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. Летом 2022 предательница заняла должность "и.о. помощника начальника управления (деревенский) Великобурлукского территориального управления" в псевдоадминистрации.

Она также по заданию от россиян собирала паспортные данные местных жителей. Сейчас предательница прячется от правоохранителей. Потому ее объявили в розыск.

"Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет и с конфискацией имущества", - подчеркнули в прокуратуре.

Также ранее сообщалось, что в Запорожской области разоблачили коллаборантку. Выяснилось, что женщина на временно оккупированной территории баллотировалась от партии диктатора Путина "Единая Россия". При этом она активно сотрудничает с оккупантами. В частности – принимает решения в их интересах.