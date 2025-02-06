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06 февраля 2025, 09:50

РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты и 77 беспилотников

06 февраля 2025, 09:50
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фото из открытых источников
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В ночь на 6 февраля войска России атаковали Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed. Воздушные силы ВСУ сбили 56 российских дронов, 18 беспилотников локационно потеряны

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.

В ночь на 6 февраля противник атаковал 77 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в 11 областях. Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны, без негативных последствий.

Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как известно, в результате вражеской атаки пострадали Харьковская , Черкасская и Днепропетровская области.

Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов ранены 4 гражданских.

Также мы сообщали, что на Херсонщине 5 февраля в результате российских ударов погиб человек, 18 человек получили ранения.

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