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06 февраля 2025, 07:50

Верещук призвала гражданское население готовиться к сопротивлению оккупантам

06 февраля 2025, 07:50
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фото: facebook.com/vereshchuk
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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук считает, что нужно строить систему национального сопротивления для подготовки населения к сопротивлению захватчикам

Как сообщает RegioNews, об этом она написала в Телеграмме.

"Независимо от того, сколько еще продлится эта война, мы должны строить на будущее систему национального сопротивления", - говорится в сообщении.

Речь идет о системной подготовке гражданского населения к сопротивлению агрессору. Особенно это касается областей, граничащих с Россией.

По мнению Верещука, такая система национального сопротивления будет одной из составляющих архитектуры сдерживания потенциальной агрессии.

"На сегодняшнем межведомственном совещании обсуждали проект постановления Правительства по созданию сети центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Лидерами процесса здесь являются Минобороны и ТРО ВСУ. Основная работа – за областными властями. Очень важная роль принадлежит волонтерским организациям", – добавила Верещук.

Напомним, 5 февраля кафиры ударили КАБами по Днепропетровщине. В результате авиаудара разрушены здания.

Как сообщалось, вечером 5 февраля россияне ударили дроном по одному из крупнейших рынков Харькова. Обошлось без жертв.

война сопротивление Верещук Ирина Андреевна гражданские
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