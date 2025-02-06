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06 лютого 2025, 09:50

РФ випустила по Україні дві балістичні ракети та 77 безпілотників

06 лютого 2025, 09:50
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фото з відкритих джерел
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У ніч проти 6 лютого війська Росії атакували Україну 77-ма ударним БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 56 російських дронів, 18 безпілотників локаційно втрачені

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 6 лютого противник атакував 77-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів в 11 областях. Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Також росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, в Донецькій області внаслідок обстрілів поранено 4 цивільних.

Також ми повідомляли, що на Херсонщині 5 лютого внаслідок російських ударів загинула людина, 18 осіб зазнали поранень.

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