В Донецкой области в результате обстрелов ранены 4 гражданских

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Об этом глава облгосадминистрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Россия убивает гражданских! За 5 февраля россияне ранили 4 жителей Донбасса: 2 в Покровске, 1 в Лимане и Розе", - говорится в сообщении.

В настоящее время общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области составляет 2957 погибших и 6669 пострадавших.

Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к сопротивлению российским захватчикам.