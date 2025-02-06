17:52  05 февраля
В Киеве аферисты продавали квартиры людей и выселяли их на улицу
14:50  05 февраля
Стало известно, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы
09:11  06 февраля
В Днепропетровской области в ДТП пострадали 14 человек
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2025, 08:59

В Донецкой области в результате обстрелов ранены 4 гражданских

06 февраля 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Российские террористы за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области

Об этом глава облгосадминистрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

"Россия убивает гражданских! За 5 февраля россияне ранили 4 жителей Донбасса: 2 в Покровске, 1 в Лимане и Розе", - говорится в сообщении.

В настоящее время общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области составляет 2957 погибших и 6669 пострадавших.

Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к сопротивлению российским захватчикам.

РФ война обстрел ранение Донецкая область
В Генштабе посчитали потери россиян: данные на 6 февраля
06 февраля 2025, 07:33
В зоне активных боевых действий в Донецкой области остаются более 200 детей
06 февраля 2025, 07:25
Все новости »
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
Россияне атаковали автомобиль Укрпочты под Покровском
06 февраля 2025, 10:25
В Одессе мужчина ножом дважды ударил знакомого
06 февраля 2025, 10:18
РФ выпустила по Украине две баллистические ракеты и 77 беспилотников
06 февраля 2025, 09:50
На Прикарпатье разоблачили подпольное производство бытовой химии
06 февраля 2025, 09:36
Генштаб показал карту боевых действий: за сутки 90 столкновений
06 февраля 2025, 09:14
В Днепропетровской области в ДТП пострадали 14 человек
06 февраля 2025, 09:11
В Херсонской области российские оккупанты убили одного человека и еще 18 ранили
06 февраля 2025, 08:52
В Днепропетровской области сожгли военный автомобиль
06 февраля 2025, 08:48
На Днепропетровщине ПВО сбило 8 беспилотников
06 февраля 2025, 08:37
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »