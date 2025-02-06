В Донецкой области в результате обстрелов ранены 4 гражданских
Российские террористы за минувшие сутки ранили четырех жителей Донецкой области
Об этом глава облгосадминистрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
"Россия убивает гражданских! За 5 февраля россияне ранили 4 жителей Донбасса: 2 в Покровске, 1 в Лимане и Розе", - говорится в сообщении.
В настоящее время общее число жертв российских захватчиков в Донецкой области составляет 2957 погибших и 6669 пострадавших.
Отмечается, что общее число жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к сопротивлению российским захватчикам.
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